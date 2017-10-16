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В Госдуме предложили упростить обжалование «писем счастья» от ГИБДД

Понедельник, 16 октября 2017 09:58
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Госдума разработает законопроект, позволяющий автомобилистам дистанционно отменить ошибочно выписанный штраф с камер видеонаблюдения. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил о том, что технические ошибки в присланном по почте уведомлении о штрафе могут стать основанием для отмены документа без участия автовладельца, пишет РТ. Сейчас владельцу автомобиля для отмены штрафа необходимо пройти целую цепочку препятствий, на это у водителя может уйти целый месяц. Лысаков уверен, что систему обжалования штрафов можно упростить, в частности, при помощи сайта госуслуг.

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