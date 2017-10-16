Останки лётчика-героя переданы на Родину

В краснодарском Выставочном зале Боевой Славы прошла торжественная церемония передачи останков погибшего 23 сентября 1942 года над Абинским районом в бою с фашистами летчика Советской Армии Георгия Петровича Попандопуло.

В мероприятии принимали участие курсанты военно-патриотических и поисковых клубов, представители краснодарской краевой общественной поисковой организации «Кубанский плацдарм», а также поискового отряда «Долг», созданного на базе Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

Приехавшему на Кубань из Москвы внуку летчика были переданы обнаруженные в этом году близ излучины реки Абин останки старшего лейтенанта Георгия Попандопуло, пилота 14-й авиационной эскадрильи 18-го штурмового авиационного полка. Установить имя погибшего помогло подробное изучение архивных материалов.

Найти родственников погибшего героя поисковикам помог сайт Бессмертного полка, на котором потомки летчика разместили информацию о его боевом пути и портрет. По приглашению «Кубанского плацдарма» внук Георгий приехал в Краснодар за останками деда, чтобы перезахоронить его в Москве рядом с родными.