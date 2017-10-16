Приставы и врачи объединились для борьбы с гриппом

Судебные приставы Краснодарского края прошли вакцинацию от гриппа. Более 100 работников аппарата и структурных подразделений Службы, находящихся в городской черте Краснодара, прибыли в актовый зал Управления на улице Красная, 22 краевого центра, чтобы обезопасить себя от ежегодной зимней эпидемии.

Акция организована совместно с «МБУЗ «Городская поликлиника №7» г. Краснодара, руководство которой выделило бригаду медиков и на безвозмездной основе предоставило вакцину. Время для прививок сейчас самое подходящее. Несмотря на слишком мягкую и тёплую для середины октября погоду, осень вступила в свои права, а это означает, что сезонная вирусная эпидемия – не за горами.

Судебные приставы отнеслись к вакцинации со всей серьезностью. Взрослым людям не пришлось доказывать важность процедуры, эффективность которой еще в XIX веке оценила императрица Екатерина II. Впрочем, прививки сделали не всем желающим. Медики проводили предварительный осмотр каждого «пациента» и всех, у кого обнаружили признаки начинающихся респираторно-вирусных заболеваний, отправляли подлечиться.

Многолетний опыт вакцинации показывает, что работники, которые прививаются ежегодно, имеют стойкий иммунитет к заболеванию гриппом, меньше находятся на больничном, что в конечном итоге, влияет на эффективность служебной деятельности.

В настоящий момент прививочная кампания проходит во всех структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.