«Молодежка ОНФ»: Федор Бондарчук приглашает молодежь принять участие в конкурсе «Образ будущего страны»

Студенты Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) им. С.А.Герасимова сняли видеоролик о конкурсе «Образ будущего страны», который организовала и проводит команда «Молодежки ОНФ».

Озвучил ролик известный кинорежиссер и актер Федор Бондарчук. Своим примером вгиковцы показали, как может выглядеть работа, поданная на конкурс. На сегодняшний день заявки подали более 100 человек. Этот конкурс проводится с целью выявления самых интересных, самых необычных, самых креативных мыслей, которые возникают у молодежи, для того чтобы можно было сформировать тот самый образ будущего.

«Краснодарский край не является лидером по числу поданных заявок, хотя талантливая молодежь на Кубани присутствует в изобилии. Со своей стороны, как активист молодежного движения, призываю всех ребят, занимающих активную жизненную позицию, принять участие в Общероссийском конкурсе, ведь кто если не мы будет развивать Россию и улучшать качество жизни земляков» - отметил Сергей Урайкин, координатор «Молодежки ОНФ» в Краснодарском крае.

Напомним, что в конкурсе «Образ будущего страны» могут принять участие все желающие в возрасте до 35 лет. Конкурс проводится в двух номинациях: «Эссе» и «Креатив», а сами работы принимаются до 10 ноября. Отбор победителей будет проводиться в два этапа, включающих открытое голосование на сайте и оценку работ экспертным советом и жюри конкурса. В ходе первого этапа будет отобрано ТОП-50 работ – лауреатов конкурса, а по итогам второго этапа будут определены победители.

Результаты конкурса «Образ будущего страны» «Молодежка ОНФ» объявит до 1 декабря. «Молодежка ОНФ» - это точка сборки идей, проектов и любых начинаний молодежи, которая не ждет помощи со стороны, а готова уже сегодня собственными руками делать жизнь вокруг себя лучше. Эта новая площадка позволит максимальному числу молодых людей найти возможность для самореализации, независимо от политической, социальной или культурной принадлежности. «Молодежка ОНФ» начала работу в августе 2017 года. В настоящее время в регионах РФ идет реализация конкурсов «Не жди перемен! Твори перемены!» и «Образ будущего страны».

Свои заявки на участие в конкурсах можно направлять на молодежный сайт ОНФ или связавшись непосредственно с региональным исполкомом через раздел «контакты».