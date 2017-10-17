Балетные уроки фестиваля

Серию занятий для участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи провел Народный артист СССР, знаменитый балетный танцовщик Владимир Васильев. На уроки мастера записалось более полутора сотен молодых людей из разных государств мира. Показать свое мастерство великому балетмейстеру отважились молодые воспитанники балетных училищ Москвы, Новосибирска, Перми, Уфы и Якутска. Зарубежные гости из Афганистана, Великобритании, Германии, Китая, Норвегии, Франции, США, Южной Осетии и Японии с восторгом наблюдали за педагогической работой Владимира Васильева, долго расспрашивали его о секретах мастерства.

- На церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Президент России Владимир Путин пожелал всем молодым участникам дерзать, пообещал что мы, люди старших поколений, всегда и во всем будем им помогать. Конечно, это относится и к балету, ведь наше мастерство передается из рук в руки, из ног в ноги, от головы к голове, и эту линию невозможно оборвать. Поэтому я с большой радостью согласился провести серию занятий с молодыми любителями балета, - признался Владимир Васильев.

Огромный интерес гостей фестиваля к занятиям в мастер-классе Владимира Васильева показал, что русский балет живет, активно развивается, как и прежде он знаменит во всем мире, а в будущем сможет взять еще немало творческих вершин.

- В школьные годы я увидел в кино знаменитый советский фильм-балет "Спартак". С тех пор исполнитель главной роли в этом спектакле Владимир Васильев стал для меня кумиром. Однако, отправляясь на фестиваль в Россию, я даже мечтать не мог о встрече с великим танцовщиком, это казалось чем-то невероятным. И вдруг по прилету в Сочи узнаю о таком великолепном подарке для участников фестиваля, как встреча с мастером русского балета! Спасибо, фестиваль! - рассказал молодой юрист из Афганистана Бесмиллах Табан.

- Сейчас в Южной Осетии мы делаем все возможное, чтобы наладить мирную жизнь для наших детей. Начали с возрождения в Цхинвале школ, создали даже балетную студию. Когда приехала на фестиваль в Сочи и увидела объявление о встрече участников с Владимиром Васильевым, сразу отложила все свои дела, примчалась в балетный класс и с замиранием сердца следила за уроками мастера, - сообщила молодая солистка государственного ансамбля танца Южной Осетии Бэлла Мамиева.

Сейчас XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи продолжается, и каждый день дарит участникам новые незабываемые встречи. Салют, фестиваль!

Ирина СИЗОВА