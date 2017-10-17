Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Хостинском районе города Сочи

В четверг, 19 октября 2017 года, с 12.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю - руководитель следственного отдела по городу Сочи Владимир Терентьев проведет личный прием граждан в Хостинском районе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета РФ.

Прием граждан будет осуществляться в помещении следственного отдела по Хостинскому району города Сочи по адресу: г. Сочи, ул. Учительская, 26.

Записаться на прием можно по телефону: 8 (862) 448-03-55.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.