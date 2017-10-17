В Краснодарском крае ведется набор кандидатов для прохождения военной службы по контракту в пограничные органы

В приоритетном порядке рассматриваются мужчины в возрасте до 35 лет, прошедшие военную службу по призыву, имеющие образование не ниже среднего (общего) полного (11 классов), а также соответствующие медицинским и профессионально-психологическим требованиям.

В настоящее время минимальное денежное довольствие военнослужащих пограничных органов составляет от 26 тысяч рублей в месяц, отпуск от 30 суток без учета времени на проезд к месту его проведения, бесплатное медицинское и льготное санаторно-курортное обслуживание, участие в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих, которое предполагает приобретение жилья без вложения личных денежных средств в любом регионе Российской Федерации.

Подробную информацию об условиях приема на военную службу по контракту можно получить по адресам:

город Краснодар, по телефонам: 8-(861) -219-90-63, 8-861-219-90-23;

город Сочи, по телефонам: 8-(8622)-66-88-76;

город Новороссийск, по телефону: 8-(8617)-60-83-42;

город Ейск, по телефону: 8-(86132)-70-487;

город Темрюк, по телефону: 8-(86148)-69-924.