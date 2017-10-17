Больше 10 лет в колонии строгого режима проведет гражданин Абхазии за попытку провоза через российско-абхазскую границу сильнодействующих наркотических веществ в крупном размере. Обвинительный приговор вступил в законную силу в начале октября.

Житель сопредельной республики Гоча Харчилава был задержан в МАПП «Адлер» весной этого года. В ходе личного досмотра пограничники выявили и изъяли у 34-летнего мужчины три полимерных пакетика с порошкообразным веществом. Химическая экспертиза установила размер и содержимое так называемых «чеков». Всего в них оказалось 1,80 граммов сильнодействующих наркотиков – 1,14 грамм N-метилэфедрона и 0,66 грамма мефедрона. По классификатору размеров наркотических средств, оборот которых запрещен в Российской Федерации, выявленный объем приравнивается к крупному размеру.

Сотрудники краевого пограничного управления передали материалы по данному факту в следственный отдел регионального УФСБ, который возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 229.1. и ч.2 ст. 228 УК РФ. Суд признал Харчелаву виновным и назначил ему суровое наказание. Ближайшие 10 лет и один месяц мужчина проведет в колони строго режима.