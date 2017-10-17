В Краснодаре два автобусных маршрута изменят путь следования

С 18 октября будет изменен путь следования двух муниципальных автобусных маршрутов, движение которых организовано по ул. им. Котовского, в связи с временным ограничением движения транспорта по ул. им. Тургенева.

— Проанализировав эффективность движения по временной схеме автобусных маршрутов № 2 и 14 по ул. им. Котовского на участке от ул. Северной до ул. им. Гагарина, пришли к выводу, что движение автобусов большой вместимости на узком участке ул. им. Гагарина от ул. им. Котовского до ул. им. Тургенева создают заторовую ситуацию и нарушают график движения. В связи с этим вводится новый вариант движения данных маршрутов, — пояснили в департаменте транспорта и организации дорожного движения.

Теперь движение маршрута № 2 «ул. им. Валерия Гассия — Бальнеолечебница» по направлению к остановочному пункту «Бальнеолечебница» от ул. Северной будет организовано по следующим улицам: им. Котовского, левый поворот на ул. Красных Партизан, правый поворот на ул. им. Тургенева и далее по маршруту;.

На автобусном маршруте № 14 «Комсомольский микрорайон — Бальнеолечебница» движение от ул. Северной будет организовано по следующим улицам: им. Котовского, левый поворот на ул. Красных Партизан, правый поворот на ул. им. Тургенева, и левый поворот на ул. им. Гагарина и далее по маршруту, сообщает пресс-служба администрации города.