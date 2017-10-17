Жителям Кубани рассказали, куда жаловаться на отсутствие тепла в домах‍

«На Кубани стартовал отопительный сезон. Если температура в вашей квартире ниже +18 °C, а в управляющей компании вам не помогли — обращайтесь в Госжилинспекцию», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Кондратьев отметил, что краевая Госжилинспекция ведет прием жалоб круглосуточно по телефону 8-(861)- 259-10-30. Также оставить обращение можно посредством электронной почты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или через виртуальную приемную.

По данным пресс-службы краевой администрации, на подготовку систем теплоснабжения к зиме в регионе направили более 1,5 млрд рублей. Так, в этом году в рамках выполнения задачи, поставленной главой Кубани, было заменено 155 км сетей. Всего в регионе насчитывается 13460 многоквартирных жилых домов, подключенных к системам централизованного теплоснабжения.