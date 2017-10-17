Страховщики начнут сами определять тарифы ОСАГО с лета 2018 года

Согласно документу, ЦБ сможет регулировать только максимальную цену полиса, коэффициент аварийности и нарушений ПДД.

Дать возможность автостраховщикам самим назначать тарифы ОСАГО с лета 2018 года предлагает Российский союз автостраховщиков в документе «Предложения по переходу к свободному образованию тарифов по ОСАГО», пишет «РИА Новости» со ссылкой на «Коммерсант».

Согласно документу, ЦБ сможет регулировать только максимальную цену полиса, коэффициент аварийности и нарушений ПДД.

Издание пишет, что документ уже направлен в ЦБ.