Страховщики начнут сами определять тарифы ОСАГО с лета 2018 года

Согласно документу, ЦБ сможет регулировать только максимальную цену полиса, коэффициент аварийности и нарушений ПДД.
Дать возможность автостраховщикам самим назначать тарифы ОСАГО с лета 2018 года предлагает Российский союз автостраховщиков в документе «Предложения по переходу к свободному образованию тарифов по ОСАГО», пишет «РИА Новости» со ссылкой на «Коммерсант».
Согласно документу, ЦБ сможет регулировать только максимальную цену полиса, коэффициент аварийности и нарушений ПДД.
Издание пишет, что документ уже направлен в ЦБ.