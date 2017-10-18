Магазин арестован за кредитный долг

В Горячеключевском городском отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании крупной задолженности в пользу кредитной организации – банка «Возрождение». Общая сумма задолженности – 12 миллионов 611 тысяч 781 рубль.

В ходе проведения исполнительных действий представители закона совместно и работником организации-взыскателя совершили выезд по адресу работы должника. Визит закончился составлением акта описи и ареста имущества.

Имущество, фигурирующее в акте, вполне соответствует размеру долга – под арест попал двухэтажный магазин промышленных и продовольственных товаров площадью 324,8 кв.м., а также земельный участок площадью 404 кв.м.

Должник согласился с предложенной суммой оценки, которая полностью покрывает имеющуюся задолженность. В ближайшее время арестованное недвижимое имущество будет передано на торги, после проведения которых средства от реализации будут перечислены на счет кредитной организации-взыскателя.