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СЮЖЕТ ДНЯ

Наказание без границ

Среда, 18 октября 2017 11:27
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В Красноармейском районе Краснодарского края судебные приставы привлекли к административной ответственности уроженца Ташкента, имеющего алиментные обязательства перед жительницей Самарской области.
Несколько месяцев мужчина не платил средств на содержание 17-летнего сына. Размер долга за это время вплотную приблизился к сумме в 100 тысяч рублей. Несколько бесед с неплательщиком не принесли результата. Своеобразным итогом несговорчивости стало привлечение гражданина к ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).


Безответственный отец получил наказание в виде ста часов обязательных работ. Исполнение постановления о назначении наказания находится на контроле судебных приставов-исполнителей Красноармейского районного отдела.


При этом, административное наказание не освобождает гражданина от обязанности по уплате алиментов.

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