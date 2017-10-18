Наказание без границ

В Красноармейском районе Краснодарского края судебные приставы привлекли к административной ответственности уроженца Ташкента, имеющего алиментные обязательства перед жительницей Самарской области.

Несколько месяцев мужчина не платил средств на содержание 17-летнего сына. Размер долга за это время вплотную приблизился к сумме в 100 тысяч рублей. Несколько бесед с неплательщиком не принесли результата. Своеобразным итогом несговорчивости стало привлечение гражданина к ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).



Безответственный отец получил наказание в виде ста часов обязательных работ. Исполнение постановления о назначении наказания находится на контроле судебных приставов-исполнителей Красноармейского районного отдела.



При этом, административное наказание не освобождает гражданина от обязанности по уплате алиментов.