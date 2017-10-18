В УФСИН России по Краснодарскому краю завершилась операция «Розыск»

Сотрудники УФСИН России по Краснодарскому краю приняли участие в межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск».

Ее основными задачами является розыск и установление местонахождения лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия, суда, совершивших побеги из мест лишения свободы и уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы, а также – розыск граждан, пропавших без вести.

Кроме того, розыску подлежали лица, не прибывшие в УФСИН края для получения предписания на самостоятельное следование в колонию-поселение, а также уклоняющиеся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

Розыскные мероприятия проводились в тесном взаимодействии с подразделениями ГУ МВД по Краснодарскому краю и службы судебных приставов.

В результате проведения операции «Розыск» на территории Краснодарского края сотрудниками УФСИН было проверено 327 адресов на предмет возможного нахождения в них разыскиваемых лиц, установлено и задержано 35 человек. Из них 3 человека, числящиеся в розыске за другими территориальными органами ФСИН России.

Кроме того, в результате проведенных мероприятий получен большой объем информации, который поможет активизировать работу по установлению местонахождения и задержанию разыскиваемых граждан.