Родительский день прошел в отряде по хозяйственному обслуживанию СИЗО-3 УФСИН России по Краснодарскому краю

На мероприятие были приглашены родственники осужденных, отбывающих наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию учреждения.

Перед тем, как приехавшие на родительский день прошли на территорию следственного изолятора №3 (г. Новороссийск), с ними был проведен инструктаж о правилах поведения в стенах режимного учреждения.

Внутри СИЗО была организована экскурсия по объектам отряда хозяйственного обслуживания: спальням, бытовым помещениям, столовой, комнате воспитательной работы. Попутно сотрудники изолятора отвечали на возникающие у родственников осужденных вопросы. Гости остались довольны увиденным и с удовлетворением отметили, что все тревоги по поводу того, в каких условиях отбывают наказание их родные, теперь в прошлом.

По окончании экскурсии состоялся концерт художественной самодеятельности, во время которого осужденные пели и читали стихи собственного сочинения. После концерта все участники дня открытых дверей были приглашены в столовую на совместное чаепитие, где смогли поговорить на личные темы и поделиться впечатлениями о прошедшем мероприятии.

Перед тем как расстаться, осужденные и их родственники пообщались с окормляющим следственный изолятор православным священником отцом Алексеем.

В финале родительского дня осужденные и их родственники поблагодарили руководство следственного изолятора за предоставленную возможность дополнительного свидания, высказали мнение о несомненной пользе подобных встреч и пожелание их регулярного проведения.