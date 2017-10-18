Кавказ встречает леопардов

- Через 10-15 лет леопарды вернутся на Кавказ. Сегодня можно смело говорить о начальном успехе уникальной программы по возрождению этого истребленного вида, - рассказывает руководитель «Центра восстановления леопарда на Кавказе» Умар Семенов.

Умара Семенова сочинские журналисты часто называют «Папой леопардов». Он был в числе первых биологов, которые задумались о возвращении прекрасных и сильных животных на российский Кавказ. Обитавших здесь переднеазиатских леопардов полностью истребили браконьеры в 60-х годах прошлого века. Много лет специалисты хотели исправить ошибку. Но к реализации необычного экологического проекта удалось приступить лишь в начале ХХI века, в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи. Тогда идею защитников природы активно поддержал Президент России Владимир Путин. Ответственность за выполнение программы была возложена на Министерство природных ресурсов России. Реализация экологического проекта под его патронажем стартовала в 2007 году. На территории Сочинского национального парка, на западном склоне Кепшинского хребта для зверей построили целый комплекс вольеров. Узнав о необычной экологической программе, глава Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов подарил нашей стране двух молодых леопардов-самцов, отловленных в горах Копет-Дага. Затем в Сочи прибыли две самочки леопарда из Ирана.

- Леопард один из самых совершенных хищников современности. Несмотря на содержание нескольких поколений в неволе, в искусственной среде, его охотничьи инстинкты можно возродить. В нашем «Центре восстановления леопарда на Кавказе» животные находятся в условиях близких к дикой природе, практически не контактируют с человеком. Они учатся охотиться, самостоятельно добывать пищу. Мы следим за ними с помощью видеокамер, - поясняет Умар Семенов.

Гостей в центр по разведению леопардов приглашают редко. Понятно, научный эксперимент! За долгие годы работы корреспондентом в уникальном питомнике мне удалось побывать лишь однажды. Случилось это год тому назад. Тогда здесь готовились к выпуску в дикую природу трех первых котят леопардов, рожденных в стенах необычного центра. Но прежде был строгий экзамен. Основное правило воспитания - леопард должен бояться человека. Котят растили в огромных вольерах площадью более гектара, по сложной процедуре запускали сюда оленей и кабанов, чтобы научить молодых леопардов охоте. При этом диким котятам проводили вакцинацию. Боль и страх, которые животные испытывали после каждого укола, показали им, что к человеку лучше не приближаться!

- Перед выпуском первых котят в заповедник лично провел эксперимент. В вольер к леопардам для охоты запустили оленя. После того, как они убили жертву, зашел внутрь. Почуяв человеческий запах, леопарды бросили мясо и убежали. Ученые, увидев эту картину, изрядно удивились: «Зачем ты рисковал, ведь хищники всегда защищают свою добычу!» Но это в теории. А я практик, и в своих котятах уверен. Воспитаны они хорошо! – улыбается Умар Семенов.

Достойное «воспитание» подтверждает и целый год пребывания леопардов на «свободе», точнее, на территории Кавказского заповедника. Зверей выпустили на волю в центральном районе заповедника, снабдив каждого спутниковым ошейником. Благодаря этому специалисты сейчас следят за передвижениями новых лесных жителей. Помогают ученым вести мониторинг и фотоловушки, в зоне обитания леопардов их установлено более 400 штук.

- Мониторинговая группа заповедника постоянно проводит экспедиции. По следам, которые оставляют леопарды, видим, где они охотятся, как живут, как общаются, как себя чувствуют. Котята хорошо перезимовали, стали сильнее и опытнее. Несмотря на то, что, что они подходили близко к населенным пунктам, никаких конфликтов ни с человеком, ни с домашним скотом у них не было, - объясняет Умар Семенов.

Итак, леопард для человека не опасен! А наоборот? Ведь именно люди когда-то стали причиной исчезновения этих сильных и умных животных. Да и сейчас, многие экологи, узнав о планах развития горных курортов Сочи уверенно заявляют: «Леопарды здесь наверняка погибнут!». Услышав это, Умар Семенов улыбается.

- Смотрите, - рисует он в блокноте огромное пятно на весь лист. - Это потенциальная зона обитания леопардов на российском Кавказе. Более миллиона гектаров. - А вот это, - закрашивает одну клеточку на листе, - зона развития горных курортов. Леопарды этого даже не заметят! Конечно, развитие горных курортов усиливает антропогенное давление на природу, но животные прекрасно адаптируются и живут рядом, если их не преследовать…

- Проблем, при реализации проекта, конечно, хватает. По большей части это касается модернизации инфраструктуры. Ее мы постоянно совершенствуем, чтобы управление животными было дистанционным без зрительного контакта. В части организации элементов обогащения среды нас активно поддерживает недавно созданная организация «Центр природы Кавказа». Помогает нам и горный курорт «Роза Хутор». Причем делает это планомерно. В самом начале проекта компания «Интеррос» выделила на создание «Центра восстановления леопарда на Кавказе» более 13 миллионов рублей. И сегодня горный курорт отзывается на все наши просьбы. Такая поддержка нам очень важна, - делится Умар Семенов.

О том, что горные курорты Сочи не помеха леопардам, говорит и такой факт. Несмотря на то, что звери были выпущены в дикую природу близ Адыгеи, сейчас они обитают, в основном, в районе Карачаево-Черкессии.

- Мои коллеги шутят, и спрашивают, как ты так воспитал их, что они ушли на твою родину - Карачаево-Черкессию. Но если серьезно, все объясняется очень просто. Несмотря на то, что в Кавказском биосферном заповеднике зверей для охоты и корма - достаточно, молодым леопардам нужны свободные участки. Повинуясь инстинктам, они переместились в Карачаево-Черкессию, там более интересный пересеченный рельеф и условия для охоты подходящие, - отмечает руководитель «Центра восстановления леопарда на Кавказе» Умар Семенов.

Для уверенного возвращения леопардов на Кавказ необходимо около 30-50 животных. Такое число обеспечит устойчивость популяции. Ученые надеются, что первые леопарды, уже живущие в условиях дикой природы, вскоре смогут обзавестись потомством. К тому же в вольерах «Центра восстановления леопарда на Кавказе» сейчас обитают пять годовалых котят. Следующим летом они смогут присоединиться к своим собратьям в горах Кавказа.

Ирина СИЗОВА