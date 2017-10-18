Фестиваль чистых пляжей

Участник XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, молодой индийский адвокат Афроз Шах не смог провести в российском приморском городе своей традиционной акции по добровольной очистке местного пляжа от мусора. Причина проста - мусора на пляже в районе Олимпийского парка Сочи не нашлось! Лидер известного социального и экологического движения в связи с этим поблагодарил сочинцев и всех россиян, которые минувшим летом проводили свои отпуска на Черноморском побережье Кавказа.

Имя индийского адвоката Афроза Шаха не так давно стало известным всему миру. В октябре 2015 года он приехал из Бомбея в свой родной город Мумбаи и ужаснулся - прекрасный приморский пляж в центре города за несколько лет превратился в огромную свалку. Здесь скопилось свыше 5.400 тонн мусора, главным образом пластиковые бутылки и разорванные полиэтиленовые пакеты. Молодой человек решил добровольно очистить пляж от мусора и посвятил этому свой выходной день. Его поступок оценили местные жители, в следующее воскресенье к делу присоединилось несколько десятков человек. С каждым выходным днем желающих принять участие в добровольной уборке пляжа Мумбаи становилось все больше и больше. Движение стало общенациональным, в Мумбаи начали приезжать известные индийские политики, знаменитые спортсмены, звезды кино и популярные певцы со своими поклонниками. К маю 2017 года 2,6-километровый пляж Мумбаи был полностью очищен от мусора. По решению ООН Афрозу Шаху было присвоено звание "Чемпион Земли". У него появилось множество последователей на всех континентах планеты.

Приехав на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи Афроз Шах по традиции взял утром мешок для сбора мусора и вышел на ближайший пляж. И тут выяснилось, что приморская полоса в районе Олимпийского парка Сочи чиста, никакого мусора найти на ней не удалось.

- Хочу сказать в связи с этим больше спасибо сочинцам и российским курортникам, которые отдыхали здесь минувшим летом. Люди не оставляли после себя мусора на приморской полосе, а власти курорта смогли наладить хорошую уборку пляжей. Вообще в России люди встречают меня очень тепло, многие знают о моем добровольном движении по уборке мусора с приморских пляжей. Российская молодежь готова такое движение всячески поддерживать, и это прекрасно! - считает Афроз Шах.

Приморская полоса Сочи - одна из самых длинных в мире, она протянулась на 145 километров. Пляжи сменяют друг друга, и при этом нигде на приморской полосе не появляется мусорных свалок. Если во время шторма мусор выбрасывается на берег из моря, его тут же убирают работники коммунальных служб. Кроме того, молодые сочинцы часто проводят воскресники, посвященные приведению пляжных территорий в порядок. Благодаря этому курорт Сочи стал так популярен среди российских туристов, и все чаще на отдых сюда приезжают зарубежные гости.

Ирина СИЗОВА