«Ростелеком» виртуально объединит участников IX Международного фестиваля фотографии PhotoVisa в Краснодаре

«Ростелеком» стал партнером проведения IX Международного фестиваля фотографии PhotoVisa в Краснодаре. При помощи видеоконференцсвязи компания объединит участников мастер-класса по фотографии в режиме онлайн.

Образовательная программа фестиваля откроется 18 октября в Краснодаре онлайн-лекцией «От фотографии к 3D графике». В студии «Ростелекома» в Краснодаре соберется более 80 участников фестиваля, чтобы пообщаться в режиме видеоконференции с известным фотографом Алексеем Кожановым. Он является участником российских и международных показов компьютерной графики и фотографии, сотрудничал с кинокомпаниями 20th Century FOX Film Corporation, Paramount Pictures Corporation в качестве художника концептуальных образов. Работал над созданием фильмов «Прометей» (режиссер Ридли Скотт), «Трансформеры-5». Свой мастер-класс Алексей Кожанов проведет из студии «Ростелекома» в Калининграде.

24 октября в Краснодарском музее им. Фелицина состоится финальное мероприятие фестиваля – выставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Во время ее работы «Ростелеком» обеспечит возможность общения посетителей с фотографами, находящимся в других городах России и за рубежом. Гости смогут записать видеовопросы авторам фотографий, а фотографы, в свою очередь, подготовят видеоответы на них. Обмен видеофайлами будет происходить по оптическим каналам передачи данных «Ростелекома». Видеоролики этого интерактивного диалога между фотографами и ценителями их творчества будут демонстрироваться на большом экране во время проведения выставки, а затем появятся на официальном сайте фестиваля www.photovisa.ru/.

Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»: «В этом году у нашей компании уже был интересный партнёрский опыт с Фестивалем театральной фотографии, когда мы организовали виртуальную галерею работ его участников. Думаю, что благодаря нашей телеком-поддержке границы проведения еще одного знакового культурного события на Юге России – фестиваля PhotoVisa – значительно расширятся, а общение его участников станет более живым и продуктивным, несмотря на разделяющее их расстояние».

Ирина Чмырева, арт-директор фестиваля PhotoVisa: «Сегодня, когда фотография стала универсальным языком общения между людьми и важным свидетельством истории, Международный фестиваль PhotoVisa стремится к наибольшей полноте представления в своих программах всего разнообразия фотографического репертуара – от репортажа и документальной съемки до арт-проектов на основе фотографии. «Ростелеком» помогает нашему фестивалю стать современной платформой для взаимодействия фотографии и общества, своеобразным медиа, соединяющим авторов и зрителей, прошлое и настоящее, отечественные традиции и мировые тенденции».

Международный фестиваль фотографии PhotoVisa впервые прошел в Краснодаре в 2008 году. Сегодня PhotoVisa — крупнейшее отечественное региональное событие, завоевавшее признание российского и международного фотографического сообщества. Краснодарский фотографический фестиваль в 2017 году представит зрителям 15 выставок, которые пройдут в музеях, галереях и выставочных залах – всего на 12 выставочных площадках Краснодарского края. В рамках программы фестиваля также будут организованы лекции российских фотографов, кураторов, экспертов, видео- и мультимедиа программы, портфолио-ревю.