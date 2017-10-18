В Усть-Лабинском районе по факту причинения телесных повреждений местному жителю, повлекших его смерть, возбуждено уголовное дело

В правоохранительные органы 11 октября 2017 года поступило сообщение об обнаружении в станице Ладожской тела 48-летнего мужчины с имеющимися повреждениями. По предварительным результатам проведенного судебно-медицинского исследования причиной смерти явилась тупая травма головы. По данному факту следственным отделом по Усть-Лабинскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, вечером 10 октября 2017 года погибший употреблял спиртные напитки вместе со взрослыми мужчинами. Между ним и несовершеннолетним сыном одного из присутствующих возник конфликт, после чего они вышли на улицу, где подросток, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности, нанес множественные удары по голове и телу оппонента. Впоследствии от полученных телесных повреждений мужчина скончался. На следующее утро погибшего обнаружили, о чем сообщили в правоохранительные органы.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Подросток помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Расследование уголовного дела продолжается.