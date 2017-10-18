В Краснодаре бывший сотрудник полиции осужден за совершение мошенничества в особо крупном размере и воспрепятствование производству предварительного расследования

Собранные следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора Валерию Пшиканову - бывшему старшему оперуполномоченному группы по противодействию коррупции отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования).

Следствием и судом установлено, что Пшиканов, проводя оперативные мероприятия по уголовному делу о краже, решил совершить хищение денежных средств в сумме 1,5 миллионов рублей у супруги обвиняемого путем ее обмана в том, что он сможет оказать содействие в изменении меры пресечения, а также в переквалификации преступления на менее строгое наказание. Поверив представителю власти родственники обвиняемого передали указанную сумму.

Кроме того, используя свое служебное положение и не желая возвращать полученное ранее незаконное вознаграждение, Пшиканов воспользовавшись отсутствием в служебном кабинете следователя, тайно похитил материалы указанного уголовного дела и сжёг их.

Приговором Первомайского районного суда города Краснодара Валерию Пшиканову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан