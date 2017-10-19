С приездом на фестиваль, Украина!

Хотя и с серьезным опозданием, но делегация молодежи Украины прибыла на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. В составе украинской делегации девять человек. Они сразу оказались в центре внимания форума, ведь ребятам пришлось добираться в Сочи преодолевая серьезные преграды. Как известно, официальные власти Украины призвали бойкотировать XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Но это не остановило украинских комсомольцев, они ехали в Сочи, чтобы заявить о своем стремлении возродить в будущем единое славянское государство Белоруссии, России и Украины. Об этом сообщил первый секретарь ЦК ЛКСМУ Михаил Кононович.

- На пограничном пропускном пункте "Гоптовка" в Харьковской области рейсовый автобус, на котором ехала наша делегация, был задержан пограничниками и таможенниками. Обычные пассажиры недоумевали, почему формальная остановка оказалась столь долгой? Тем временем членов нашей делегации пригласили в отдельную комнату и начали расспрашивать, зачем это мы едем на молодежный фестиваль? Приходили различные чиновники, требовали, чтобы мы отказались от поездки, придирались ко всяким мелочам. Например, им не понравилось, что у нас в багаже лежали красные флаги с комсомольской символикой. Ну и что? Мы ведь не нарушали никаких законов, потому требовали, чтобы к нам относились, как ко всем рядовым гражданам страны. Тем временем информация о нашем задержании попала в Интернет. Свое возмущение начали высказывать молодежные организации и коммунистические партии России, Белоруссии, Молдовы, Греции, Португалии, Испании, и так далее. Всем поддержавшим нас людям мы очень признательны! Дружный международный протест заставил украинских пограничников и таможенников отступить, после 13 часов нервотрепки нас отпустили, - рассказал Михаил Кононович.

Все гости XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов относятся к украинским делегатам с особым участием. Многие молодые россияне и белорусы приходят к их стенду и заявляют о солидарности с украинскими комсомольцами в борьбе за объединение славянских народов Белоруссии, России и Украины.

- Сам я этнический белорус! Мой родной язык - русский! Всю жизнь живу на Украине! Не пойму, почему нас надо было разделять? Мы один народ и должны жить вместе! Вот сейчас в Киеве начинается очередной виток борьбы за власть, одни политические кланы сражаются с другими! Простой народ при этом только страдает! И многие граждане начинают осознавать, что стабильность может появиться только в единой стране, которую со временем создадут народы Белоруссии, России и Украины, - уверен Михаил Кононович.

С сегодняшнего дня представители молодежной делегации Украины начали активно участвовать во всех дискуссиях, встречах, конкурсах и спортивных соревнованиях, проходящих в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Салют, фестиваль!

Ирина СИЗОВА