Олимпийский репортер

Почетное звание Заслуженного работника физической культуры и спорта присвоено сочинцу Игорю Мамаладзе. Достойная награда, в приморском городе Игоря Мамаладзе хорошо знают все болельщики. Именно он был первым спортивным журналистом Сочи, и до сих пор не оставляет ни спорта, ни журналистики.

Осенью 1979 года диктор местной телевизионной программы "Новости Сочи" завершил передачу коротким сообщением: "Сейчас слово нашему спортивному обозревателю Игорю Мамаладзе". На экране появился подтянутый и хорошо сложенный молодой человек, внешним видом доказывающий преимущества спортивного образа жизни. В течение полутора минут он толково рассказал о всех происходящих в городе соревнованиях, объявил о физкультурных планах на выходные дни, сообщил, кто из олимпийских чемпионов тренируется в Сочи. Телезрителям такая осведомленность и лаконичность очень понравились. С тех пор спортивные вставки стали появляться на сочинском экране постоянно, иногда они сокращались до пары предложений, а иногда, если в студию приходили знаменитые спортсмены, растягивались и на полчаса. При этом неизменным спортивным ведущим был Игорь Мамаладзе.

Он вырос в приморском городе и с детства подружился со спортом. Особенно любил баскетбол и футбол. После школы поступил в Грузинский государственный университет физической культуры и спорта. Затем вернулся в Сочи и начал трудовую деятельность инструктором производственной гимнастики в строительных подразделениях СМУ-4 и СМУ-5. Тренировал каменщиков, бетонщиков и арматурщиков, а точнее говоря, делом им доказывал, что свободные вечера надо посвящать не выпивке, а спорту. Способного парня заметили, пригласили методистом лечебной физкультуры в элитный санаторий имени В.И.Ленина. В 70-х годах ХХ века здесь отдыхали люди, известные всему миру. По утрам на зарядку к Игорю Мамаладзе приходили, например, Герой Советского Союза, летчик-космонавт N 2 Герман Титов, лидер коммунистов Чили Луис Корвалан, знаменитая американка, борец за права чернокожих женщин Анжела Дэвис.

В 1979 году Игоря Мамаладзе перевели на работу в Спорткомитет города Сочи. Хотя к тому времени сочинской журналистике было уже немало лет, спортивных репортеров в городе еще не появлялось. Первым и стал Игорь Мамаладзе, которому поручили регулярно выступать на телевидении. Инициаторами появления в эфире спортивных передач были директор Сочинского телевидения Владимир Лившиц и руководитель службы информации Аркадий Мелконян. Они точно почувствовали, что у приморского города будет большое спортивное будущее.

Передачи Игоря Мамаладзе были интересны и разнообразны. Баскетбол, футбол, легкая атлетика, теннис, парус - он успевал всюду! По его приглашениям в студию начали приходить великие чемпионы. Их было немало! Когда однажды Игоря Мамаладзе попросили перечислить имена его знаменитых собеседников, он с ходу назвал полсотни фамилий, а затем сбился со счета. На его вопросы отвечали чемпионы мира по шахматам Тигран Петросян и Михаил Таль, прекрасные футболисты Никита Симонян и Слава Метревели, хоккеисты легендарной тройки Владимир Петров, Борис Михайлов и Валерий Харламов, легкоатлеты Валерий Борзов и Игорь Тер-Ованесян, пловец Владимир Немшилов, велосипедист Гайнан Сайдхужин. Многие из них были олимпийскими чемпионами. Вот так к спортивным увлечениям Игоря Мамаладзе добавилась журналистика. После Сочинского телевидения он много лет работал пресс-секретарем футбольной команды "Жемчужина", а сейчас является собственным корреспондентом газеты "Спорт-экспресс".

Ну а как же собственные спортивные достижения? Кубков, медалей и дипломов было завоевано немало. За сборную команду Сочи Игорь Мамаладзе играл в баскетбол, за городской клуб ветеранов в футбол, участвовал в десятках спартакиад, парусных регат и туристских слетов. Главной наградой за это стало отменное здоровье, сохраненное на долгие годы. До сих пор подтянут и строен Игорь Мамаладзе, ведь разве можно агитировать за спорт, страдая при этом от ожирения, кашляя и чихая на каждом шагу?

На днях Игорю Мамаладзе исполняется 70 лет. Как собирается встречать юбилейную дату? На спортивной площадке, разумеется! Два раза в неделю играет с друзьями в футбол, и никакой почтенный возраст не может этому помешать. Собственным примером доказывает преимущества постоянных занятий физической культурой над сидячим образом жизни. С юбилеем, Игорь Мамаладзе! В данном случае, вероятно, следует сказать: "Физкульт-ура первому спортивному журналисту Сочи!"

Ирина СИЗОВА