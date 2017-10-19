Студентов учит фестиваль

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи стал площадкой не только для общения и веселья, но и учебы. Практику здесь проходят слушатели Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ). В этом году по программе «Мастер спортивного администрирования» в кампусе, созданном компанией «Юниверсити Плаза», обучаются представители 16 стран мира. В Сочи они приехали из Беларусии, Ганы, Индии, Испании, Казахстаана, Кении, Китая, Колумбии, Мексики, Парагвая, России, Суринама, Тринидада и Тобаго, Уганды, Финляндии и Эфиопии. Так что стажировка на Всемирном фестивале молодежи, собравшем более 30 тысяч молодых людей из 180 стран мира, для студентов РМОУ – особенно интересна. Форум призван объединить молодёжное мировое сообщество, укрепить интернациональные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие. Главным итогом фестиваля станет совместная проработка образа будущего молодыми людьми из разных стран мира, попытка сформулировать ответы на наиболее актуальные вызовы, стоящие перед поколением. Помимо дискуссионных и образовательных форматов мероприятие включает обширную спортивную программу. Молодежные лидеры будут соревноваться в ЭКОгонке, футболе, хоккее, баскетболе. В этих секторах и будет проходить практическая подготовка студентов РМОУ, мечтающих стать спортивными менеджерами.

- Серьезный набор функциональных обязанностей позволит студентам внимательно изучить организационную «кухню» столь масштабного мероприятия. Свое участие и собственные наблюдения студенты должны будут отразить в «рефлексивных дневниках». Полученный опыт планируется консолидировать в общем отчете о прошедшей стажировке, - подчеркнул ректор университета профессор Лев Белоусов.

Практические занятия на спортивных объектах и соревнованиях стали доброй традицией Российского Международного Олимпийского Университета. В предыдущие годы стажировки студентов были организованы в олимпийских дворцах Сочи, III зимних Всемирных военных играх 2017 года, в Оргкомитете Специальной Олимпиады-2017 в Австрии, футбольном клубе MSFZilina в Словакия, НОК Финляндии, а также на соревнованиях ВТБ Гран-При России Формулы 1.

Ирина СИЗОВА