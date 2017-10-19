В сентябре на Юге инфляция продолжала обновлять исторический минимум

В сентябре 2017 года годовая инфляция в Южном федеральном округе понизилась по сравнению с августом 2017 года (с 3,3% до 2,9%). По большинству товаров и услуг (62%) рост цен не превышал 4%. Замедление роста потребительских цен отмечалось по всем регионам округа и соответствовало общероссийской динамике (снижение с 3,3% до 3,0%).

Индекс потребительских цен ЮФО стал ниже общероссийского показателя вследствие более интенсивного замедления роста цен на продовольственные товары (с 2,2% в августе до 1,4% в сентябре против 2,6% и 2,0% по России соответственно), а также пониженного уровня непродовольственной инфляции (2,7% против 3,1% в целом по России). Рост цен на платные услуги (5,8%) сохранился на уровне предыдущего месяца и по-прежнему заметно превышал общероссийский уровень, который возрос с 4,1% в августе до 4,2% в сентябре.

Заметный вклад в замедление годовой инфляции на продовольственные товары вносят такие товарные категории, как «овощи», «картофель» и «фрукты (груши, виноград, апельсины, лимоны, бананы, сухофрукты)». Это связано как с ростом поступлений на розничные рынки относительно дешевой сезонной продукции, так и с сокращением цен на импортную продукцию. По большинству других товаров продовольственной группы ускорение роста цен в ЮФО также не наблюдалось, а по отдельным категориям (макаронные и крупяные изделия, мука, сахар, масло подсолнечное) – цены снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с поступлением продукции нового урожая.

Снижение непродовольственной инфляции обусловлено как замедлением темпов роста цен на велосипеды и мотоциклы, галантерею, легковые автомобили, одежду и обувь, парфюмерно-косметические товары, печатные издания, ювелирные и табачные изделия, так и снижением цен на инструменты и оборудование, телерадиотовары, персональные компьютеры, медицинские товары, средства связи, электротовары и другие бытовые приборы.

Стабильный вклад в повышенный уровень инфляции услуг в ЮФО вносит Краснодарский край (связано с высоким потребительским спросом гостей региона), Республика Крым и г. Севастополь (обусловлено повышением цен на услуги ЖКХ до экономически обоснованных). В большинстве других субъектов ЮФО инфляция платных услуг также выше общероссийской.

На фоне снижения инфляции в ЮФО снизились инфляционные ожидания предприятий реального сектора. При этом в среднесрочной перспективе сохраняется тенденция к дальнейшему снижению инфляционных ожиданий.

Источник: Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации с использованием данных Росстата