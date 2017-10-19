Меньше 40% краснодарских дорог соответствуют установленным нормам

В этом году Краснодар получил серьезную финансовую поддержку для проведения ремонта дорог. Финансирование проводилось в рамках федерального проекта. Было выделено 2 млрд рублей.

Бюджет был трехуровневый: федеральный, краевой, городской. На эти средства с июня месяца ведутся работы на 47 участках. 20 октября реализацию первого этапа проекта планируют завершить.

Руководитель департамента строительства г. Краснодара Максим Карпенко пояснил, что договор между Краснодарским краем и Минтрансом РФ заключен на 7 лет.

Перед началом первого этапа реализации специалистами были проведены обследования 1400 погонных километров краснодарских дорог и их диагностика на соответствие действующим стандартам. Выяснилось, что нормам соответствуют лишь 39,7% дорог. Карпенко пообещал, что к 2019 году нормативам будет соответствовать 50% дорог. А к концу реализации федерального проекта в 2025 году 85% краснодарских дорог можно будет смело называть хорошими.