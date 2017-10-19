В Думе предложат сажать телефонных террористов на десять лет

Группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым («Единая Россия») подготовила и в ближайшее время внесет на рассмотрение Думы поправки в УК, ужесточающие наказание для телефонных террористов. Об этом рассказал РБК источник в нижней палате и подтвердил сам Пискарев.

По действующей статье УК, «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» карается штрафом до 200 тыс. руб., исправительными работами или лишением свободы на срок до трех лет, а при наступлении тяжких последствий — до пяти лет.

Депутаты предложили дополнить статью новыми частями, в том числе о наказании за преступление, совершенное организованной группой лиц, рассказал источник РБК. «Санкция за подобные деяния для группы телефонных террористов может составить от пяти до десяти лет лишения свободы», — уточнил он.