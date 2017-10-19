Серьезную аварию устранили специалисты РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс»

Крупная авария на магистральном водоводе МВ-1 диаметром 1020 мм на участке сбросного трубопровода диаметром 530 мм произошла во вторник 17 октября. При въезде в станицу Неберджаевская возле водопроводного колодца ВК-32 была обнаружена утечка воды, о чем было сообщено в диспетчерскую службу РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс». Бригада аварийно-восстановительных работ оперативно выехала на место.

Для устранения аварии требовалась остановка магистрального водовода, поэтому с 15.00 было проведено аварийное ограничение водоснабжения МУП МО г. Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство» и МУП «Водоканал города Новороссийска» на 30%. Произведен сброс воды с аварийного участка. На месте утечки работала бригада под руководством мастера Федора Тревоги. Специалисты обнаружили на трубе трещину размером 300х100 мм. Причина аварии – износ трубопровода от коррозии.

«Изношенный магистральный водовод МВ-1 эксплуатируется уже более 45 лет и является одним из аварийных. Трубы давно выработали свой установленный ресурс. Сейчас за счет краевых средств ведется строительство магистрального водовода МВ-3, который со временем заменит наиболее аварийные участки МВ-1. Первый участок длиной 4,7 километров новой нитки был построен в 2016 году, в этом году - 5,3 километра, в 2017-2018 годах планируется построить еще два километра. Протяженность всего водовода МВ-1 порядка 27 км. Но даже два новых участка позволили значительно сократить количество повреждений на сетях водоснабжения и снизить потери воды», - рассказал начальник Участка водопроводных сетей РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Леонид Пархоменко.

В восемь часов вечера сварочные работы были завершены, на место утечки установлена стальная накладка 400х300 мм. После чего началось заполнение водовода, а также необходимые в таких случаях работы по промывке и дезинфекции. И уже к двум часам дня 18 октября специалисты «Троицкого группового водопровода» вышли на плановый режим подачи воды потребителям.