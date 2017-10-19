ОНФ в Краснодарском крае держит на контроле благоустройство городской среды в Ейском районе

В станице Староминской Ейского района Краснодарского края состоялось торжественное открытие общественной территории, в благоустройстве которой принимали активное участие эксперты Общероссийского народного фронта. Небольшой сквер в центре сельского поселения будет теперь радовать своих посетителей дорожками, вымощенными плиткой, и ландшафтным озеленением.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Костылев, присутствовавший на мероприятии, поинтересовался у местных жителей, довольны ли они новым сквером. «Мы давно поднимали вопрос по благоустройству нашего парка и теперь, благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», можем с удовольствием гулять с колясками по ровным дорожкам и любоваться оригинальными газонами», – сказала местная жительница Татьяна Маркова.

Ейский район попал в число 22 муниципалитетов Краснодарского края, на территории которого в рамках приоритетного проекта реализуется программа «Формирование современной городской среды на 2017 г.».

Сегодня вторую жизнь получил сквер, расположенный в центре станицы Староминской на пересечении улиц Кольцовской и Красной. Здесь реализовано несколько оригинальных решений ландшафтного дизайна, в том числе японский уголок, французская беседка, сухой ручей, выполненные службой озеленения совместно с активистами ОНФ.

«Недавно я присутствовал на расширенном совещании по обсуждению промежуточных итогов реализации программы в Ейском районе, где говорили о том, что уже делается и сделано и о том, что еще предстоит сделать. Особое внимание уделили предстоящим конкурсным процедурам по определению подрядной организации для проведения работ по благоустройству. Общероссийский народный фронт не только пристально следит за ходом реализации программы, участвует в проведении общественных слушаний, но и работает с населением, вовлекая граждан в активное участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» на период 2018-2022 гг.», – сказал эксперт ОНФ Валерий Черненко.