ГУП КК «Кубаньводкомплекс» уделяет особое внимание вопросам электробезопасности

Ежегодно весь персонал ГУП КК «Кубаньводкомплекс», который в своей деятельности соприкасается с электроустановками и электрооборудованием, в обязательном порядке проходит обучение и аттестацию по электробезопасности. К этой категории работников относятся электромонтеры, инженеры-электронники, машинисты насосных установок, электрогазосварщики, обмотчики элементов электромашин и другие. Специальная комиссия, состоящая из высококвалифицированных специалистов, проверяет знания персонала по устройству и безопасной эксплуатации электроустановок. Для каждой должности определяется свой объем проверки знаний норм и правил с учетом должностных обязанностей и характера производственной деятельности. После сдачи экзамена каждому экзаменуемому присваивается группа по электробезопасности - от 2-й до 5-й, в соответствии с квалификацией.

«Под электробезопасностью мы понимаем как непосредственно надежное и бесперебойное функционирование всех объектов системы водоснабжения, так и безопасность самих энергетиков и работников, которые могут оказаться вблизи электроустановок, - пояснил ведущий энергетик ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Валерий Лавренов. – Эксплуатация электроустановок относится к работе, которая проводится в условиях повышенной опасности. Чтобы обеспечить надежную, безопасную и рациональную эксплуатацию электроустановок нужны прочные знания и хорошо отработанные навыки. Поэтому вопросам подготовки и обучению специалистов на предприятии уделяется большое внимание, особенно электротехнического персонала. Опытные электрики и новички все проходят служебную проверку, им приходиться сдавать не только теоретический курс, но и на практике показывать навыки. В целом с непростой задачей работники предприятия справляются хорошо».