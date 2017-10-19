Хитрость не помогла

Немало хлопот доставил судебным приставам Приморско-Ахтарского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю неплательщик алиментов, любыми путями пытавшийся уйти от обязанности исполнить решение суда. Однако справедливость восторжествовала и мужчина понес заслуженное наказание.

После развода гражданин был обязан судом к оплате алиментов в пользу двух несовершеннолетних детей. Не желая исполнять данное решение, он пошел на хитрость. Будучи трудоустроенным на должность директора одной из управляющих компаний районного центра, он сам себе назначил минимальную зарплату. Однако даже таким образом он умудрился накопить задолженность за несколько месяцев на общую сумму порядка 50 тысяч рублей. Тогда он пошел на новую хитрость – издал приказ о том, что лишает сам себя заработной платы.

Судебные приставы в рамках взыскания алиментных платежей провели проверку работы бухгалтерии данной управляющей компании и выявили нарушение закона. Должник был привлечен сначала к административной ответственности по ст. 5.35 прим.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей). Вскоре дело дошло и до уголовной ответственности.

За своеобразную «находчивость» в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Своим решением суд оштрафовал хитреца на 80 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Естественно, что уплата уголовного штрафа не освобождает должника от выплаты алиментной задолженности.

В настоящий момент задолженность (и по штрафу, и по алиментам) взыскивается из заработной платы гражданина.