Налоги наши тяжкие

В Белоглинском районе Краснодарского края арестовано имущество организации, задолжавшей 4 миллиона 800 тысяч рублей. Эта сумма сложилась из неоплаченных налогов, сборов и пени.

Судебные приставы отдела по Белоглинскому и Новопокровскому районам Управления ФССП России по Краснодарскому краю появились на территории АО «Еянский элеватор» спустя пять дней после того, как генеральному директору организации-должника было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства.

В рамках исполнительных действий представителями закона был наложен арест на имущество, принадлежащее элеватору: офисная мебель, оргтехника, бытовая техника, автотранспортные средства и прочее – всего 103 наименования. Стоимость арестованного имущества оценена в 4 миллиона 927 тысяч 800 рублей.

В случае игнорирования АО «Еянский элеватор» обязательств по погашению задолженности, арестованное имущество будет передано на реализацию, средства от которой поступят на счета ведомств-взыскателей.