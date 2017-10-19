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Столярное шоу на MITEX 2017

Четверг, 19 октября 2017 13:55
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Столярное шоу на MITEX 2017

В рамках Московской международной выставки инструментов, оборудования и технологий MITEX 2017 пройдут интерактивные мастер-классы по работе на деревообрабатывающих станках под руководством профессиональных наставников «Столярное шоу». В программе работы «Столярного шоу» будут представлены следующие направления: - классические столярные соединения - токарное дело - отделка натуральными материалами - резьба по дереву - заточка столярного инструмента - интарсия, маркетри. Диалог о различных видах деревообработки «на равных» со всеми посетителями и участниками «Столярного шоу» будут вести руководитель Школы Столярного Дела RUBANKOV Алексей Дейкин, столяр-краснодеревщик Сергей Клейн, руководитель инструментальной мастерской ПЕТРОГРАДЪ Дмитрий Пушин многие другие мастера покорения древесины и других материалов. Если Вы в полной мере хотите окунуться в мир мужских хобби, ждем Вас на «Столярном шоу», которое впервые будет проходить в рамках выставки Mitex 2017 с 7 по 10 ноября в ЦВК Экспоцентр на Красной Пресне. Получите свой билет и вливайтесь в компанию настоящих мужчин, которые знают толк в том, что и как делать своими руками!

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