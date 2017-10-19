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РСХБ начисляет в два раза больше бонусов по программе «Урожай»

Четверг, 19 октября 2017 14:18
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С сегодняшнего дня в поддержку сервиса Apple Pay Россельхозбанк запустил специальную акцию: клиентам Банка, которые зарегистрируют в приложении Wallet свою карту, подключенную к программе лояльности «Урожай», Банк удвоит начисление бонусов за операции, проведенные с помощью Apple Pay.

Акция направлена на привлечение клиентов к использованию платежного сервиса. Срок проведения акции: с 18 октября 2017 года по 17 января 2018 года.

Внедрение Apple Pay является важным шагом к расширению спектра технологичных и удобных сервисов Россельхозбанка. Подробная информация об акции для пользователей сервиса Apple Pay на сайте: https://www.rshb.ru/natural/applepay/

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