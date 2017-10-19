«Краснодар Водоканал» выполняет инвестпрограмму

В рамках выполнения инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершил техническое перевооружение хлораторной для использования электролизного метода получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия на объекте «Водозабор «Ново-Западный». Комплекс мероприятий направлен на улучшение качества воды и повышение надежности систем водоснабжения.

Новое оборудование позволит производить гипохлорит натрия непосредственно на объекте, что значительно упростит и ускорит технологические процессы, которые станут более эффективны по сравнению с предыдущим методом обеззараживания.

«Здоровье населения и экология города остаются главными приоритетами в ежедневной работе предприятия, - рассказал генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко. – В настоящее время вся система водоснабжения ООО «Краснодар Водоканал» работает по безопасной схеме электролизного получения гипохлорита натрия. Применение метода электролиза предотвращает образование побочных продуктов хлорирования и экономически выгоднее в сравнении с другими технологиями. Новое оборудование позволит полностью модернизировать систему обеззараживания воды на водозаборе «Ново-Западный».