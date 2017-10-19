В Новороссийске мужчина подозревается в убийстве пожилой матери

Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве своей матери (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что мужчина проживал вместе с матерью в многоквартирном доме по улице Энгельса. При этом он ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и злоупотреблял спиртным. По версии следствия, вечером 17 октября 2017 года подозреваемый находился дома. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, сын стал наносить удары по голове и телу 76-летней матери, а после задушил. Затем мужчина ушел спать. Причиной смерти женщины явилась механическая асфиксия.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.