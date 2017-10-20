Автомобиль дороже ребенка

Всего несколько часов понадобилось неплательщику алиментов из Гулькевичского района, чтобы полностью оплатить долг в несколько десятков тысяч рублей. А в качестве решающего аргумента выступил арест транспортного средства должника.

Мужчина на протяжении нескольких месяцев не оплачивал средства на содержание несовершеннолетнего ребенка. В результате за ним накопился долг в размере 80 тысяч рублей.

Выяснив, что должнику на праве собственности принадлежит автомобиль «Audi» судебный пристав, наведался к нему в гости, где и составил акт описи и ареста имущества.

Немедленно после этого горе-отец, до тех пор жаловавшийся на бедственное материальное положение, изменил свой взгляд на ситуацию. Он изыскал средства и оплатил задолженность в полном объеме.

В настоящий момент взысканная сумма перечислена бывшей супруге должника.