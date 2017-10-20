«Ростелеком» дарит бесплатный интернет на год

Компания «Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») объявляет о старте акции «Стань легендой». Она проходит в Краснодаре, Астрахани, Ростове-на-Дону, Нальчике, Владикавказе, Элисте, Черкесске и Ставрополе. В ходе акции все пользователи, которые подключатся к «Домашнему интернету» в центре продаж и обслуживания «Ростелекома», автоматически получат возможность выиграть ценные призы. Компания подарит победителю в каждом городе бесплатный интернет на год.

При подключении интернета новый абонент получает порядковый номер участника акции. Сертификаты будут разыграны после ее окончания.

«Мы рады объявить о запуске акции «Стань легендой», которая пройдет во всех регионах России. Уверены, что она будет интересна новым пользователям услуг «Ростелекома» и позволит оценить все преимущества нашего продукта. А у кого-то появится шанс сделать это бесплатно», — отметила Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО «Ростелеком-Розничные системы».

Акция действует до 25 октября. Подробная информация об условиях здесь.