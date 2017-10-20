Эксперты ОНФ в Краснодарском крае проверили состояние дорог в Ейске

Эксперты Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» провели рейдовое мероприятие в Ейске, чтобы оценить состояние восьми участков, вошедших в топ-10 «убитых» дорог в регионе. В рейде приняли участие руководитель регионального исполкома ОНФ в Краснодарском крае Сергей Костылев, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в крае Александр Балицкий, эксперты и активисты ОНФ, а также глава города Ейска Валерий Кульков.

В ходе рейда было проинспектировано 11 участков дорог, отмеченных на интерактивной карте. Всего на карте обозначены 22 дороги Ейска общей протяженностью 19 км, за их ремонт в общей сложности отдано 6525 голосов.

Стоит отметить, что в апреле 2017 г. благодаря активности жителей на улице Киевской был произведен ямочный ремонт. На сегодняшний день состояние дороги, по мнению экспертов ОНФ, удовлетворительное. При осмотре улицы Железнодорожной были выявлены повреждения дорожного покрытия, затрудняющие проезд транспортных средств. Глава города заверил участников рейда, что до конца месяца будет проведен ремонт данных участков дороги. Также в планах ремонта на 2018-2019 гг. дороги по улицам Абрикосовой, Братской, Шевченко, Кирова, Светлой.

«Меня часто благодарят за улучшение дорожной ситуации в городе и просят добиваться все новых результатов. Особенно ейчане благодарны за ремонт дороги возле железнодорожного переезда и обустройство тротуарной дорожки на улице Пляжной. Только благодаря поддержке местных жителей удается делать наш город все более комфортным», – сказал представитель ОНФ Валерий Черненко, проживающий в Ейском районе.

По итогам рейда было проведено экспертное совещание, в котором приняли участие эксперты ОНФ в Краснодарском крае, глава Ейского городского поселения и глава Ейского района. Участники встречи обсудили выявленные проблемы качества дорог, обозначили сроки и пути их решения. Особое внимание общественники уделили вопросу ремонта тех участков дорог, ненадлежащее

состояние которых подтвердилось при объезде. Эти улицы стоят в планах по ремонту до конца года. Активисты ОНФ будут держать под контролем данную ситуацию и регулярно проводить рейдовые мероприятия.