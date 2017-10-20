Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Лабинского района по подозрению в превышении должностных полномочий.

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации МО Лабинский район. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, трем предприятиям на территории Лабинского района были предоставлены в аренду земельные участки сельскохозяйственного назначения. Без соблюдения конкурсных процедур глава администрации в 2010 году издал постановления о продлении договоров аренды на 49 лет без перерасчета арендной платы, после чего от предприятий в районный бюджет поступило 14,2 миллионов рублей. Между тем согласно информации Лабинской межрайонной торгово-промышленной палаты среднерыночная стоимость права аренды за площадь земли свыше 2,3 тысяч гектаров в тот период времени составляла более 50 миллионов рублей. Данные действия повлекли за собой нарушение законных прав участников экономических отношений для использования в предпринимательской деятельности и причинение ущерба бюджету в размере 36 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.