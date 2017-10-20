В Армавире по подозрению в двойном убийстве объявлены в розыск два местных жителя

В правоохранительные органы Армавира вчера вечером поступило сообщение об обнаружении тела 27-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы и доставлении в городскую больницу 28-летнего мужчины, который впоследствии скончался в результате причиненного огнестрельного ранения. По данному факту следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а,ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух человек группой лиц).

В результате грамотно спланированных и проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению данного преступления двух местных жителей 1974 и 1975 г.р. По версии следствия, вечером 19 октября 2017 года они прибыли в помещение нефункционировавшего кафе, где произвели не менее 5 выстрелов из оружия в находившихся там трех мужчин, после чего скрылись. В результате причиненного ранения головы один из них скончался на месте. 28-летний пострадавший с огнестрельным ранением задней поверхности грудной клетки был доставлен в больницу, скончался. 38-летний мужчина с ранением коленного сустава также госпитализирован и прооперирован, угрозы для его жизни и здоровья не имеется.

Дальнейшее расследование уголовного дела будет осуществляться первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления.

В настоящее время подозреваемые объявлены в розыск, проводятся мероприятия по установлению их места нахождения. По делу назначены судебно-медицинские, трасологическая, дактилоскопическая и баллистическая экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.