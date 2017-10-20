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В Сочи осужден 24-летний саратовец

Пятница, 20 октября 2017 11:25
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В Сочи осужден 24-летний саратовец, который пытался перевезти через российско-абхазскую границу сверток с марихуаной. Житель Поволжья проведет в колонии общего режима три года.

Контрабандиста задержали пограничники в июле при оформлении международного электропоезда. В его личных вещах был обнаружен сверток с веществом серо-зеленого цвета. Эксперты дали заключение, что изъятый пакет содержит каннабис (марихуану) – наркотик растительного происхождения, общей массой 2,79 грамм.

По данному факту пограничники передали материалы в следственный отдел МВД, который возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1. УК РФ. Суд признал россиянина виновным.

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