«Ростелеком» поддержит первую премию для лучших иллюзионистов и фокусников страны от телеканала TRiCK

«Интерактивное ТВ» от «Ростелекома», которое смотрят уже в более чем 4,6 миллиона семей по всей стране, выступит партнером первой в России ежегодной телевизионной награды для фокусников и иллюзионистов – Премии TRiCK. Количество заявок на участие в премии активно растет: побороться за главный приз уже готовы фокусники из России, Украины, Эстонии, Болгарии и Германии. Остальным желающим стоит поторопиться – заявки принимаются до 25 октября.

«Ростелеком» учредил специальный приз в номинации для видеоблогеров «Трикстер года», где будут соревноваться лучшие розыгрыши, пранки, трюки монтажа и другие технические уловки. Победителя в номинации ждет стильный Apple MacBook.

«Канал TRiCK, несмотря на молодость, уже имеет свою аудиторию, потому что умеет ярко и захватывающе представить мир магии, иллюзий и авантюр. Мы решили поддержать первую в России телевизионную премию для иллюзионистов и фокусников в том числе и потому, что при выборе победителей будет учтено мнение простых зрителей. Как известно, «Ростелеком» занимает лидирующие позиции на российском рынке услуг интернет-доступа, поэтому логично, что компания учредила специальную награду в номинации для видеоблогеров, которые за свои талантливо созданные иллюзии могут получить реальный приз», – отметил директор по контентной политике ПАО «Ростелеком» Андрей Голованов.

Стать обладателем Гран-при (500 000 рублей), а также получить возможность создания собственного телевизионного шоу на канале TRiCK смогут те, кто способен доказать, что невозможное – возможно. Для участия в Премии TRiCK необходимо опубликовать видео своего номера в Youtube, ВКонтакте или Facebook с хэштегом #ПремияTRiCK и заполнить заявку на сайте trickawards.ru.

Церемония вручения премий TRiCK с участием звезд и красочное шоу в лучших традициях Вегаса, состоится 21 ноября в центре Москвы. На этом масштабном мероприятии со своими номерами выступят победители отборочного тура в 10 номинациях, среди которых 6 жанровых, 1 общая для участников до 15 лет, 2 спецноминации и 1 приз зрительских симпатий.

Победителей выберет компетентное международное жюри, в состав которого вошли: Почетный Президент Международной Федерации Сообществ Фокусников (FISM) - Эрик Эсвин (Нидерланды), Президент Российской Ассоциации Иллюзионистов Екатерина Медведева, Главный редактор телеканала TRiCK Иван Бехтев. В выборе победителя также будут учитываться голоса интернет-пользователей.