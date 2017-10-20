Двух граждан КНР выдворили из России за нарушение правил пограничного режима

Жителей Поднебесной задержали накануне при проверке документов на мобильном посту пограничного контроля, выставленного в окрестностях приграничного поселка Нижняя Шиловка. Выяснилось, что азиаты проживают в Республике Абхазии – один из них довольно давно обосновался в Гагре, а второй приехал к нему погостить. Почти за четыре года пребывания в чужой стране один из мигрантов наладил бизнес по выращиванию сельскохозяйственных культур. Он периодически приезжал в Россию, чтобы сбыть выращенный товар на ближайшем приграничном рынке. Однако в этот раз своевременно продать овощи ему не удалось. Приятель фермера из местных жителей предложил отвезти скоропортящийся груз к родственникам, проживающим в приграничном поселке. Нарушая российский закон, мужчины на автомобиле въехали в пограничную зону, расположенную вблизи российско-абхазской границы, где были задержаны пограничным нарядом.

Уроженцев Китая привлекли к административной ответственности по части 1.1. статьи 18.2. КоАП РФ и доставили в суд, который вынес постановление об их административном выдворении из России.

С начала года пограничники в Сочи выявили около 1300 нарушителей правил пограничного режима, треть из которых – иностранные граждане. Почти все мигранты выдворены из страны.