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АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Транснефть» серии БО-001Р-08

Пятница, 20 октября 2017 15:14
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19.10.2017 успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Транснефть» серии БО-001Р-08 в рамках программы биржевых облигаций №4-00206-А-001Р-02Е от 06 апреля 2016 года. Объем размещенного выпуска облигаций составил 25 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций – 8 лет. Оферта по выпуску не предусмотрена.

Книга заявок была открыта 12.10.2017 в 11:00 МСК и закрыта в тот же день в 16:00 МСК. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 8,00% – 8,20% годовых. В результате повышенного спроса на облигации ПАО «Транснефть» со стороны инвесторов диапазон ставки купона снижался три раза. Финальная ставка купона составила 7,90% годовых.

По итогам закрытия книги заявок совокупный спрос на облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в 2 раза, что позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.

Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО «Транснефть» серии БО-001Р-08 выступили АО «Россельхозбанк» и Банк ГПБ (АО).

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