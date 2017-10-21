Россия! Сочи! Фестиваль!

XIX ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ СТАЛ В 2017 ГОДУ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ ПЛАНЕТЫ.

Весной этого года студент юридического факультета Кабульского университета Бесмилах Табан услышал, что в России началась подготовка к международному молодежному фестивалю. Отец посоветовал обязательно поехать, в Афганистане люди старшего поколения всегда с добрыми чувствами вспоминают времена, когда советские солдаты "шурави" пресекали незаконные рейды караванов с наркотиками, а гражданские специалисты из соседней страны помогать строить заводы и школы. В посольстве России парня встретили улыбками, предложили захватить с собой в поездку друзей. В итоге Бесмилах Табан возглавил дело и сформировал фестивальную делегацию Афганистана. Проведенные на берегу Черного моря дни он сейчас вспоминает с восторгом:

- В Сочи собралась молодежь всего мира! Здесь было замечательно, и встречи, и диспуты, и танцы на площади, и соревнования в Олимпийском парке! Мы благодарим граждан России за тот замечательный праздник, который они подарили молодежи планеты! - рассказывает Бесмилах Табан.

ПОДАРКИ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ

Официальная статистика Всемирной Федерации Демократической Молодежи (ВФДМ) утверждает, что прежде самым многочисленным был VI фестиваль молодежи и студентов 1957 года в Москве - 34 тысячи гостей из 120 стран. В Сочи этот рекорд был превзойден, делегатов приехало намного больше, чем было запланировано - 42 тысячи гостей из 183 государств мира. И все они стали друзьями!

- Для нас это очень важно! Именно на такой результат мы рассчитывали, надеялись, что в Сочи приедут молодые люди со всего мира, будут общаться друг с другом, наладят прямые контакты, разъедутся и увезут с собой память о друзьях, которых нашли в России. Увезут с собой добрые воспоминания о нашей стране, - так неформально подвел итог молодежного форума Президент России Владимир Путин, который в один из вечеров заглянул "на огонек" в фестивальном кафе.

Наша великая страна постаралась от всей души, и праздник молодости приятно удивил всех гостей без исключения. Молодежные и профсоюзные активисты целыми днями слушали выступления известных российских политиков. Любители техники часами пропадали в зале с огромным плакатом "Битва роботов". Несколько часов подряд отвечал на вопросы молодых людей разных стран дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт из первого "Гагаринского отряда", командир "Союза-5" Борис Волынов. Будущие шахматные гении получили возможность сыграть блиц-

партию с претендентом на звание чемпиона мира по шахматам Сергеем Карякиным. Все дружно проиграли, и при этом все были счастливы! В делегациях республик, краев и областей России, во всех зарубежных группах было немало ребят, всерьез увлекающихся хореографией. Для них провел занятие в мастер-классе Народный артист СССР, знаменитый балетный танцовщик Владимир Васильев. Показать свое мастерство балетмейстеру отважилось всего несколько воспитанников балетных училищ Москвы, Перми и Якутска, зато за педагогической работой мастера затаив дыхание наблюдали сотни гостей из Великобритании, Германии, Китая, Намибии, Франции, США и Японии.

- В школьные годы я впервые увидел в кино знаменитый советский фильм-балет "Спартак". С тех пор исполнитель главной роли Владимир Васильев стал для меня кумиром. Однако, отправляясь на фестиваль в Россию, я даже не мечтал о встрече с ним, это казалось чем-то невероятным. И вдруг узнаю, что он проведет на фестивале мастер-класс. Разумеется, бросил все дела, примчался в зал русского балета! Это было словно чудо! Спасибо тебе, фестиваль! - захлебываясь от восторга рассказывал Самуэль Акамб, студент из Намибии.

КАРАНДАШ С МАРГАРИТКОЙ

Студентка физико-технического факультета Кубанского государственного университета Анастасия Чепрасова оказалась девушкой очень ответственной. Ей поручили представлять гостям наиболее интересные научные разработки молодых ученых Краснодарского края. Самым тщательным образом она демонстрировала гостям новейшую установку по получению биодизельного топлива из морских водорослей и оригинальную технологию очистки воды остатков нефти с помощью микроорганизмов. На память протянула современный кубанский сувенир.

- Что это?

- Простой карандаш! Но когда грифель закончится, посадите оставшуюся частичку в землю. Вырастет маргаритка! Это ребята с нашего факультета такое придумали...

А студенты Ростовской области приготовили для гостей целую выставочную экспозицию. Гости смотрели и охали от восторга. Какие классные комбайны делают на "Ростсельмаше"! Какие замечательные гидросамолеты производят в НТК "Бериева"! Это новый аэропорт "Платов"? Какая красота! А это что такое?

- Это донская рыбалка! Берите удочку, вытаскивайте Золотую рыбку! Со всего Донского края мы собрали пожелания для участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, в каждой рыбке хранится по именному магнитику, - кивнул высокий парень в форме донского казака.

Мне досталось послание от ростовской школьницы Алисы Вычихиной:

- Постарайтесь найти на фестивале как можно больше новых друзей, - написала она. Спасибо, Алиса, обязательно такое пожелание выполню!

Рядом долговязый американский репортер бережно спрятал в бумажник такой же маленький магнитик с пожеланием из станицы Вешенской: "Давайте будем жить в мире!" Очень актуально получилось!

ЕДИНЫЙ НАРОД ПЛАНЕТЫ

Хотя и с серьезным опозданием, но на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов прибыла делегация молодежи Украины. В ее составе было девять человек. Они сразу оказались в центре внимания, ребята добираться в Сочи, преодолевая серьезные преграды. Как известно, официальные власти Украины призвали бойкотировать XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Но это не остановило украинских комсомольцев, они ехали в Сочи, чтобы заявить о своем стремлении возродить единое славянское государство в составе Белоруссии, России и Украины.

- На пограничном пропускном пункте "Гоптовка" в Харьковской области рейсовый автобус, на котором ехала наша делегация, был задержан пограничниками и таможенниками. Обычные пассажиры недоумевали, почему формальная остановка оказалась столь долгой? Тем временем членов нашей делегации пригласили в отдельную комнату и начали расспрашивать, зачем это мы едем на молодежный форум? Приходили различные чиновники, требовали, чтобы мы отказались от поездки, придирались ко всяким мелочам. Но ведь мы не нарушали никаких законов, потому требовали, чтобы к нам относились, как ко всем гражданам страны. Тем временем информация о нашем задержании попала в Интернет. Свое возмущение начали высказывать молодежные организации России, Белоруссии, Молдовы, Греции, Португалии, Испании, и так далее. Всем поддержавшим нас людям мы очень признательны! Дружный международный протест заставил пограничников и таможенников отступить, после 13 часов нервотрепки нас отпустили, - рассказал руководитель делегации Михаил Кононович из Киева.

Все гости XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов относились к украинским делегатам с особым участием. Многие молодые россияне и белорусы приходили к их стенду и заявляли о солидарности с украинскими комсомольцами в борьбе за объединение славянских народов.

Накануне закрытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи все его участники приехали в долину Худековского ручья. Здесь на заброшенном пустыре было решено заложить новый сквер. Работали все вместе, разноязычный говор помогал доброму делу. Русские, немцы, филиппинцы, турки, чилийцы и китайцы. Французы, австралийцы, конголезцы, кенийцы и аргентинцы. С лопатой в руках был замечен афганский студент Бесмилах Табан из Кабула. Киркой бил каменистую почку Михаил Кононович из Киева. Поправляла корни молодого деревца россиянка Анастасия Чепрасова из Краснодара. Огромную лейку тащил Самуэль Акамб из Намибии. Множество парней и девушек разных стран окружали их со всех сторон.

Новый сквер в Сочи будет называться "Фестивальным". Цвести он будет вечно, станет живым символом дружбы и единства молодежи разных государств. И потому навсегда сохранится в России память о XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов 2017 года! Спасибо за дружбу, фестиваль!

Ирина СИЗОВА