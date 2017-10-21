Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в городе Туапсе

Во вторник, 24 октября 2017 года, с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Сергей Солнцев проведет личный прием граждан в городе Туапсе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета РФ.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по городу Туапсе (г.Туапсе, ул. Фрунзе, д.30).

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по городу Туапсе по телефону 8 (861-67) 5-23-22.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.