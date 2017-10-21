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СЮЖЕТ ДНЯ

Путин посоветовал участникам фестиваля молодежи строить прикладные планы

Суббота, 21 октября 2017 20:36
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«Просто поделюсь своими соображениями о том, что я думаю, нужно иметь в виду, когда вы будете реализовывать ваши замечательные и грандиозные планы. Начну с самого простого. Первое — эти планы если это, конечно, не планы в области фундаментальной науки, они должны быть прикладными. Они должны быть реализуемыми, исходя не только из завтрашнего и послезавтрашнего дня, но и из дня сегодняшнего», — сказал Путин.
Он также рассказал, что по дороге на встречу с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов думал о том, что им рассказать.

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