Путин посоветовал участникам фестиваля молодежи строить прикладные планы

«Просто поделюсь своими соображениями о том, что я думаю, нужно иметь в виду, когда вы будете реализовывать ваши замечательные и грандиозные планы. Начну с самого простого. Первое — эти планы если это, конечно, не планы в области фундаментальной науки, они должны быть прикладными. Они должны быть реализуемыми, исходя не только из завтрашнего и послезавтрашнего дня, но и из дня сегодняшнего», — сказал Путин.

Он также рассказал, что по дороге на встречу с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов думал о том, что им рассказать.