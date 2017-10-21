В МИД допустили изменение российских законов для противодействия США

Российские власти могут внести в свое законодательство изменения для противодействия «разрушительной политике» США. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Ситуации, которые возникли вследствие разрушительной политики американской стороны применительно к отношениям с Россией, буквально накладываются друг на друга», — отметил он.

Мы чувствуем, что для того, чтобы выстроить свою линию противодействия, свою контригру еще более эффективно, нам, возможно, понадобятся определенные дополнения и уточнения в действующую законодательную базу.

Сергей Рябков

Замминистра иностранных дел