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В МИД допустили изменение российских законов для противодействия США

Суббота, 21 октября 2017 20:37
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Российские власти могут внести в свое законодательство изменения для противодействия «разрушительной политике» США. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, передает ТАСС.
«Ситуации, которые возникли вследствие разрушительной политики американской стороны применительно к отношениям с Россией, буквально накладываются друг на друга», — отметил он.
Мы чувствуем, что для того, чтобы выстроить свою линию противодействия, свою контригру еще более эффективно, нам, возможно, понадобятся определенные дополнения и уточнения в действующую законодательную базу.

Сергей Рябков
Замминистра иностранных дел

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