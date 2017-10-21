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Глава WWF заявил, что Россия — одна из самых чистых стран

Суббота, 21 октября 2017 20:38
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Глава Всемирного фонда дикой природы (WWF) Марко Ламбертини считает страны бывшего СССР одним из наиболее чистых регионов мира. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Я думаю, что Россия и страны бывшего СССР — одни из самых чистых стран, люди не бросают мусор на улицы, как, к сожалению, люди в других странах.
Марко Ламбертини
Глава Всемирного фонда дикой природы (WWF)
Тем не менее, глава WWF отметил, что фонд ожидает от России еще более хороших результатов в сфере природоохраны.

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