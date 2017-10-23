В Армавире перед судом предстанет директор предприятия по обвинению в невыплате заработной платы

Следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Южная Дорожно-Строительная Компания». Ему предъявлено обвинение в невыплате заработной платы подчиненным работникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, мужчина, состоя в должности руководителя предприятия, осуществляющего производственные работы с бетоном, в период с февраля по декабрь 2016 года не выплачивал заработную плату 8 подчиненным сотрудникам. При этом у директора имелась возможность погашения задолженности, однако он расходовал деньги на иные цели, в том числе на приобретение строительных и расходных материалов, хозяйственные расходы и командировочные. В результате задолженность по зарплате составила более 260 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденными прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.